Coronavirus, Spallanzani: 67 ricoverati, 31 positivi, 34 in osservazione

di egr

Roma, 6 mar. (LaPresse) - "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 67 pazienti. I pazienti Covid positivi sono in totale 31, più i 2 ormai negativi (la coppia cinese). I pazienti in osservazione sono 34". E' quanto si legge nel bollettino dell'ospedale Spallanzani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata