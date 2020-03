Coronavirus, Spallanzani: 151 casi positivi, 18 con supporto respiratorio

di abf

Roma, 16 mar. (LaPresse) - "I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 151. Di questi, 18 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti in osservazione sono 2". Così in una nota lo Spallanzani.

