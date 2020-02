Coronavirus, sospeso concorso pubblico per coadiutore parlamentare

di ect

Milano, 23 feb. (LaPresse) - Tenuto conto di quanto disposto dall'Ordinanza della Sindaca di Roma adottata in data 23 febbraio 2020, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge adottato in data 22 febbraio, si avvisano tutti i candidati del concorso pubblico per 60 posti di Coadiutore parlamentare indetto dall'Amministrazione del Senato che - ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento dei Concorsi del Senato - è sospeso lo svolgimento delle prove preliminari previste per le giornate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio. Ogni altra comunicazione riguardo alle prove preliminari del concorso in oggetto verrà comunque resa nota, ai sensi dell'articolo 7 del bando, sulla piattaforma informatica concorsi.senato.it. E' quanto si legge in una nota del Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata