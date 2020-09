Coronavirus, solo la Basilicata a zero contagi

di lca/ctr

Milano, 14 set. (LaPresse) - Casi di coronavirus presenti in quasi tutte le regioni: oggi è solo la Basilicata l'unica regione a zero contagi. È quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Covid in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata