Coronavirus, sindaco Varese: Situazione critica, necessari Covid hospital

di lca

Milano, 11 nov. (LaPresse) - "La situazione è molto critica, noi siamo stati la provincia e la città meno coinvolta nella prima ondata, ma oggi viviamo una situazione completamente diversa e questa situazione nelle ultime settimane è in costante crescita, al di là del numero spaventoso di ieri. Gli ospedali sono ovviamente fortemente sotto pressione, ormai i posti sono saturi" ed è per questo che "sono necessari quei Covid hotel che nella nostra provincia ancora non sono stati attivati". Lo ha detto a LaPresse Davide Galimberti, sindaco di Varese.

