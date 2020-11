Coronavirus, sindaco Varese: Serve regia sanitaria extraprovinciale

di lca

Milano, 11 nov. (LaPresse) - "In Lombardia c'è un coinvolgimento significativo delle province di Milano, Monza Brianza e Varese, tutte le province che gravitano attorno all'area metropolitana per ragioni di lavoro, studio ed economica ed è per questo che serve una figura che possa coordinare sotto il profilo sanitario le attività di questi diversi ambiti territoriali". Lo ha dichiarato a LaPresse Davide Galimberti, sindaco di Varese. "Più che un commissario, penso a un regista che si confronti con gli ambiti sanitari perché ci sono una serie di problemi organizzativi che devono essere affrontati", ha precisato.

