Coronavirus, sindaco Fiorenzuola: Test su lavoratori azienda piacentina

di ect

Milano, 21 feb. (LaPresse) - "A scopo precauzionale è stata inviata una squadra sanitaria per il controllo dei lavoratori nell'azienda MAE di Fiorenzuola". Lo dice su Facebook il sindaco di Fiorenzuola d'Arda, Romeo Gandolfi, comune in provincia di Piacenza. "Attualmente sono in quarantena 3 pazienti a Codogno - scrive -. Nel primo pomeriggio avremo altri aggiornamenti dall'Asl Piacenza". Secondo la prima ricostruzione, alla Mae di Fiorenzuola lavora il professionista rientrato dalla Cina con il quale avrebbe cenato il 38enne della Bassa lodigiana rimasto contagiato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata