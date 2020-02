Coronavirus, sindaco Fiorenzuola: Manager rientrato da Cina in ospedale a Codogno

di ect

Milan 21 feb. (LaPresse) - "Aggiornamento su coronavirus a Fiorenzuola. Il lavoratore di Fiorenzuola rientrato dalla Cina a fine gennaio e identificato dal paziente zero come sospettato 1 è attualmente ricoverato all'ospedale di Codogno per accertamenti". Lo dice su Facebook il sindaco di Fiorenzuola d'Arda, Romeo Gandolfi, comune in provincia di Piacenza. Secondo la prima ricostruzione, il professionista sarebbe l'amico con il quale avrebbe cenato il 38enne della Bassa lodigiana rimasto contagiato.

