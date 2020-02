Coronavirus, sindaco Cherasco: 3 positivi nel cuneese residenti a Roreto

di lcr/ect

Torino, 23 feb. (LaPresse) - "I tre casi risultati positivi al coronavirus e ricoverati al Carle sono residenti a Roreto di Cherasco. Da questa mattina sono all'Unità di crisi a Torino per monitorare la situazione in concerto con la Regione Piemonte. Invito tutti i cittadini a non creare allarmismi e attenersi alle norme prescritte dal Ministero e dalla Regione Piemonte. Da domani le scuole saranno chiuse per tutta la settimana come in tutto il Piemonte. Chiuse anche palestre e biblioteche". Lo scrive su Facebook il sindaco di Cherasco (Cuneo), Carlo Davico. Si tratta di 3 cinesi che si aggiungono al altri 3 casi di italiani nel torinese, in Piemonte dove in tutto i casi sono 6.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata