Coronavirus, sindaco Casalpusterlengo diffonde vademecum prevenzione

di ect

Milano, 21 feb. (LaPresse) - Il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio, pocopiù di 15mila abitanti in provincia di Lodi, su Facebook ha pubblicato il vademecum del ministero della Salute da seguire per evitare la diffusione del contagio di coronavirus. Anche Delmiglio, infatti, è stato convocato in Regione Lombardia insieme ai primi cittadini di Castiglione d'Adda e Codogno. Si tratta di dieci semplici regole, dal lavarsi spesso le mani all'usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone malate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata