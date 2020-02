Coronavirus, sindaco Bologna: Aggressione razzista a bambino italo-cinese-2-

di lcl

Milano, 6 feb. (LaPresse) -"Qui non c'entra il coronavirus, c'entra la civiltà. Episodi simili si stanno purtroppo ripetendo a Bologna come altrove e si aggiungono ad altri, di questi giorni, sempre a sfondo razzista. Più grave ancora, in questo episodio, è il fatto che l'aggressione abbia visto come autori altri ragazzi", ha aggiunto il sindaco che ha espresso "sincera solidarietà al bambino e alla sua famiglia".

"Chiedo a tutti i nostri concittadini - scrive ancora il sindaco di Bologna - di non tacere di fronte ad altri, eventuali, soprusi frutto del clima di odio che una politica becera e irresponsabile sta da tempo alimentando. Questa volta è il virus, un'altra l'antisemitismo o altre forme di razzismo. Opponiamoci, fermiamo questa spirale. Sono pronto, se lo vorrà, a incontrare la famiglia di questo bambino. Così come ho intenzione di andare dove sarà opportuno, a cominciare dalle scuole, per dialogare su un problema così insidioso e cruciale con i ragazzi e i loro genitori".

