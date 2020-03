Coronavirus, sindaca Piacenza positiva a test

di ect

Milano, 4 mar. (LaPresse) - La sindaca di Piacenza, Patrizia Barbieri, è risultata positiva al test del coronavirus. Lo ha reso noto la prima cittadina sul suo profilo Facebook. "In questo momento sto lavorando da casa", ha scritto Barbieri in un post, "ci tenevo a rassicurarvi sul fatto che continuerò a lavorare da qui per gestire questa emergenza e che ho piena fiducia nella competenza e nell'operato del nostro servizio sanitario".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata