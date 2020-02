Coronavirus, Sileri: Situazione evidentemente cambiata rispetto a ieri

di mad

Milano, 21 feb. (LaPresse) - "La situazione è evidentemente cambiata rispetto a ieri. Fino a ieri sapevamo che il virus non circolava in Italia, oggi abbiamo il caso di un italiano contagiato in Italia, perché lui non è stato in Cina. Siamo di fronte a un secondo contagio". Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a RaiNews24. Sileri ha aggiunto: "Sono stati già rintracciati la grande maggioranza dei contatti che lui ha avuto, e ora devono essere valutati".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata