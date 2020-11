Coronavirus, Sileri: Lockdown nazionale? Avanti con chiusure localizzate

di lca

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "Servono chiusure laddove c'è una notevole pressione. Le zone che oggi sono rosse dovranno attendere due settimane per beneficiare dei risultati. Sento dire che tutta l'Italia diventerà zona rossa, io dico che laddove queste misure funzioneranno, avranno un beneficio che si tradurrà in un passaggio dal rosso all'arancione e poi al giallo. E quindi andremo avanti con regioni che avranno bisogno di restrizioni maggiori e regioni che le hanno avute e che quindi vedranno le restrizioni alleggerite. Si chiama convivenza col virus. Nervi saldi, sangue freddo e fiducia nel sistema. È un virus che ha messo in ginocchio l'intero pianeta, dobbiamo proteggere i nostri medici ed infermieri". Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri su Radio Cusano Campus. Secondo Sileri "è presto per poter dire che qualcosa stia cambiando, una rondine non fa primavera. È evidente che un calo è atteso ed auspicabile, perché le misure prese, non solo quelle dell'ultimo dpcm, è verosimile che possano aver determinato una riduzione dei contagi che poi si esprime con un calo numerico".

