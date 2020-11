Coronavirus, Sileri: Lockdown nazionale? Avanti con chiusure localizzate-2-

di lca

Milano, 12 nov. (LaPresse) - "Io aspetterei qualche altro giorno simile a ieri per parlare di riduzione dei contagi", ha poi aggiunto. "Sempre meglio considerare i dati settimanalmente, il dato giornaliero potrebbe anche illudere le persone che ce l'abbiamo fatta. Il trend settimanale dà invece una visione più complessiva della situazione, bisogna anche spiegare le cose per far sì che vengano accettate meglio dai cittadini".

Sileri ha poi ricordato di aver visto medici e personale ospedalieri: "Vedo stanchezza nei loro occhi, tanta forza e richiesta di aiuto di presenza. Hanno bisogno di sentire che governo e regioni ci sono. Non vogliono liti, hanno bisogno di sentirsi parte di una comunità che in questo momento è tutta sulle loro spalle".

Infine, il viceministro è tornato sulle polemiche sui frigo per i vaccini Covid. "Sento dire che mancano le celle frigorifere per conservare il vaccino, questa è altra benzina buttata sul fuoco. A parte che non tutti i vaccini hanno bisogno di stare a -70 gradi, ma come si fa a dire che non ci sono frigoferi negli ospedali? Allora come hanno fatto finora gli ospedali per conservare i farmaci? Poi si dice che non vi è un piano sulla vaccinazione e invece non è vero il piano c'è", ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata