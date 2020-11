Coronavirus, Sileri: Lockdown deciso nel fine settimana? Non è vero

di lca

Milano, 11 nov. (LaPresse) - "Non è vero" che nel fine settimana si deciderà sul lockdown generalizzato. A dirlo è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. "Nel fine settimana, venerdì decideremo attraverso la catena di regia, se ci sono regioni che meritano un passo successivo. È possibile, ma non probabile che, se i dati sono brutti in tutta Italia, avremo più regioni rosse e arancioni ma non credo. I dati vengono processati ogni giorno, ma venerdì sapremo se entro fine settimana ci saranno altre regioni attenzionate che avranno bisogno" di un'ulteriore stretta, ha aggiunto.

