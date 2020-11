Coronavirus, Sileri: Italia non ha frigo per vaccino? Stupidaggine

di lca

Milano, 11 nov. (LaPresse) - "Dire che l'Italia non ha i frigo a meno 70 per il vaccino è una grande stupidaggine: stiamo parlando di un vaccino che ancora non è disponibile". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. "Mi sembra di essere tornati al mese di febbraio-marzo quando il virus non si conosceva e si andava a cercare la notizia particolare: basiamoci sui fatti", ha aggiunto.

