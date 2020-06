Sestriere, apre il campo da golf così riparte il turismo

Torna a muoversi il turismo in Valle di Susa. Il Circolo Golf Sestrieres deve ancora aprire ma, per un team davvero speciale, la partita è già iniziata da tempo. Il team della CAAR, società che ogni anno si prende cura del campo da golf a 18 buch, è riuscito nell'impresa di programmare l'apertura della stagione golfistica per sabato 6 giugno, in anticipo di due/tre settimane rispetto alla consuetudine. E lo fa presentando un campo in condizioni ottimali, una risposta concreta al coronavirus, la volontà di girare pagina e di fare ripartire il turismo.

"Ormai ci siamo - spiega Donatella Bertrand, direttrice del Circolo Golf Sestrieres - manca qualche ritocco ma devo dire che il nostro campo apre sabato prossimo in ottima forma. Merito delle condizioni meteo che ci hanno permesso di iniziare a prendercene cura in anticipo ed anche del nostro team che ha lavorato con passione e professionalità. Ci tengo, inoltre, a ringraziare la Sestrieres Spa per il contributo che ci assegna ogni anno senza il quale non avremmo le forze necessarie per aprire. Tutti avevamo una gran voglia di ripartire, di dare un segnale forte di ripresa dopo quest'emergenza sanitaria. Adesso siamo pronti ad accogliere i giocatori nel rispetto dei protocolli di sicurezza disposti dalle autorità competenti e delle regole del distanziamento sociale".

