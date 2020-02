Coronavirus, scuola Codogno: Venite a prendere i vostri figli

di ect

Milano, 21 feb. (LaPresse) - L'istituto comprensivo di Codogno (Lodi) invita i genitori a recarsi a scuola per prendere anticipatamente i propri figli. E' quanto si apprende dalla preside Cecilia Cugini, che a LaPresse spiega: "Fin dal primo mattino, dopo il diffondersi delle notizie di contagio da coronavirus nel lodigiano, moltissimi genitori sono venuti a scuola per chiedere di poter ritirare i figli. All'inizio alla spicciolata, poi la cosa ha assunto delle dimensioni importanti. Non me la sono sentita di dire di no, e ho dato il consenso ai rapprensentanti di classe di diffondere la comunicazione della possibilità per gli studenti di uscire in anticipo, purchè prelevati da un adulto".

