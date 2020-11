Coronavirus, Scotti (Fimmg): Necessaria zona rossa in tutta Italia

di lca/ntl

Milano, 10 nov. (LaPresse) - "Io deciderei per una zona rossa in tutta Italia. Mi pare assurdo che questo si sia deciso nel momento in cui il Nord aveva percentuali di contagio così importanti e oggi si stia rimandando a questa barzelletta del puzzle". Lo ha detto a Sky TG24 il presidente della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) Silvestro Scotti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata