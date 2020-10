Coronavirus, scontri a Roma tra polizia e manifestanti

di lca

Milano, 31 ott. (LaPresse) - Scontri a Roma tra polizia e manifestanti scesi in piazza di Campo de' Fiori per manifestare contro le chiusure imposte dal dpcm. I poliziotti, in tenuta anti sommossa, stanno spingendo le persone verso il fondo della piazza: molti manifestanti sventolano tricolori. Alcuni manifestanti hanno intonato l'inno di Mameli.

