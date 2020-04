Salvini: "Orlando non sa cosa dice sulla Sanità, Tridico si dimetta

Matteo Salvini senza freni nella sua diretta facebook. Il leader del carroccio, come spesso capita, non usa mezze misure per esplicitare le sue idee. Ad esempio, nel caso della sanità, attacca frontalmente il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando: “Anzichè pensare a un fondo per i disabili, per i disoccupati... Invece no, la proposta è centralizzare la sanità nelle mani dello Stato: ohibò! Se si dovessero aspettare le mascherine e i respiratori dallo Stato, campa cavallo... Chiedete al governo del Pd perché non arrivano le mascherine. Quando il vicesegretario del Pd dice che la prima riforma che faremo è ricentralizzare la sanità nelle mani dello Stato non sa quello che dice. Perché se le Regioni dovessero aspettare le forniture dallo Stato, saremmo in una situazione molto peggiore".

Salvini non è tenero nemmeno con l'Inps e chiede la testa di Pasquale Tridico: “In un'azienda privata se salta il sito e vengono diffusi dati sensibili, qualcuno si dimette. Solo in Italia nel pubblico non si dimette mai nessuno per chiedere scusa di quello che è successo. In un Paese normale, a bocce ferme, se accadono disastri, qualcuno ne dovrebbe pagare le conseguenze e dimettersi”,

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata