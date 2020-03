Coronavirus, Salone del Mobile rinviato al 2021

di fct

Milano, 27 mar. (LaPresse) - Il Salone del Mobile di Milano sospende l'edizione 2020 riprogrammando l'appuntamento dal 13 al 18 aprile 2021. Lo riferisce il Salone in una nota. "Il perdurare della situazione di emergenza, che si sta espandendo in quasi tutti i Paesi del mondo, ha portato i vertici del Salone del Mobile Milano alla scelta del rinvio. Le condizioni che avevano indotto lo spostamento da aprile a giugno, annunciato il 25 febbraio, sono completamente cambiate", si legge nella nota diffusa dal Salone. "Si è cercato di mantenere fino all'ultimo la data di giugno - prosegue la nota - per consentire un regolare svolgimento della Manifestazione ma lo scenario che si profila oggi ha subito un mutamento totale e le incertezze per il medio periodo non consentono di confermare lo svolgimento del Salone".

