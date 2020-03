Coronavirus, saliti a 6 i pazienti positivi morti in Toscana

di fbg/lrs

Firenze, 14 mar. (LaPresse) - Sono saliti a sei i morti tra i contagiati per coronavirus in Toscana. La sesta vittima è un uomo di 77 anni, residente a Licciana Nardi (Massa Carrara), ricoverato dall'8 marzo scorso all'ospedale Apuane di Massa. Lo ha reso noto l'Asl Toscana Nord Ovest. Tutti e sei i decessi a livello regionale si sono registrati finora nell'area vasta della Asl Nord Ovest: tre in Lunigiana, uno a Lucca, uno nella Valle del Serchio e uno a Pisa.

