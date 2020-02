Coronavirus, salgono a 71 i casi accertati in Veneto

di mad

Milano, 26 feb. (LaPresse) - Salgono a 71 i contagi da coronavirus accertati in Veneto. Lo comunica il Dipartimento di Protezione civile nel bollettino di aggiornamento, in cui rende noto che i casi accertati in tutto il Paese sono, alle 12, 374.

