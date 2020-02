Coronavirus, salgono a 305 i contagi in Lombardia

di lrs

Milano, 26 feb. (LaPresse) - Salgono a 305 le persone contagiate di coronavirus in Lombardia. Lo comunica una nota della Regione, aggiornando i dati rispetto ai tamponi risultati positivi. "Ancora una volta - ha commentato il presidente Attilio Fontana - ringrazio tutti coloro che sono in campo per fronteggiare questa emergenza, in particolare medici, personale sanitario e volontari della protezione civile".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata