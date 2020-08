Coronavirus, salgono a 24 i positivi in resort Sardegna

di ect

Milano, 20 ago. (LaPresse) - "Il numero dei positivi della struttura di Santo Stefano sale a 24, 19 dei quali fanno parte del personale". Lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di La Maddalena, Luca Montalla, in provincia di Sassari. Il resort in questione si trova nell'isola dell'arcipelago Maddalenino: da cinque giorni 470 persone tra turisti e personale sono in quarantena in attesa dell'esito del test molecolare.

