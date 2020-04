Coronavirus, Sala: Tassare redditi alti non è una buona idea

di ect

Milano, 11 apr. (LaPresse) - "Il Pd, partito di cui non ho la tessera ma in cui mi riconosco, propone una tassa destinata a chi ha redditi più alti. Non penso sia una buona idea e chiedo di rifletterci". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un video su Facebook. "Io sono assolutamente convinto che le tasse debbano funzionare con un principio di equità sociale: chi ha di più deve dare di più. Ma questo è un momento di non creare differenze, di non dividerci - spiega -. Piuttosto chiediamo alla generosità gli italiani che in questa fase stanno dimostrando di essere molto generosi".

