Coronavirus, Sala: Su lockdown voglio essere partecipe

di lca

Milano, 29 ott. (LaPresse) - "Non c'è il partito del no a lockdwon, con me e De Magistris e quello del lockdown del ministero della salute. Non è così. Sull'idea che sta serpeggiando del lockwdown dico che se è da fare, da sindaco di Milano, da padre di questa comunità voglio essere coinvolto, voglio vedere i dati e voglio essere partecipe della decisione. Non voglio vedere l'ipotesi sui giornali fatta filtrare, anzi comunicati da un consulente del ministero della Salute. Chiedo di essere partecipe". Così il sindaco di Milano Beppe Sala in un videomessaggio sui social.

