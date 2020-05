Coronavirus, Sala su folla per Silvia Romano: No assembramenti serie A e B

di mad

Milano, 12 mag. (LaPresse) - "Tanti mi scrivono, e mi hanno scritto soprattutto nel weekend, sottolineando che c'è troppa gente in giro. C'è troppa gente in corso Garibaldi, al parco Nord. Ora, io non so se c'è troppa gente, anche perché in teoria tutti, 1 milione e 400mila milanesi, possono essere in giro, fare attività motoria. Il problema è che devono essere in giro rispettando una sola regola: indossando la mascherina e tenendo la distanza dagli altri. E ieri a proposito dell'arrivo di Silvia Romano, la regola non è stata rispettata: l'assembramento era impressionante. Non ci sono assembramenti di serie A e di serie B e oggi mi sarebbe piaciuto vedere, sui quotidiani, una stigmatizzazione del comportamento di giornalisti e foto operatori". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito della folla di giornalisti e operatori ieri pomeriggio sotto casa di Silvia Romano. "Nella fase 2 - ha sottolineato Sala - dobbiamo meritare di rimanerci. Dal punto di vista sanitario dobbiamo essere accorti".

