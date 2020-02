Coronavirus, Sala: Ridurre la socialità quanto possibile

di ect

Milano, 22 feb. (LaPresse) - "Consigliamo non ai milanesi di restare a casa, ma quanto è possibile di ridurre la socialità e di avere norme igieniche che sono quelle indicate dal ministero". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, al termine del vertice in prefettura.

