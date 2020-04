Coronavirus, Sala presiederà task force C40 sindaci mondo per ripresa

di mad

Milano, 16 apr. (LaPresse) - Sarà il sindaco di Milano Giuseppe Sala a presiedere la 'Global Mayors Covid-19 Recovery Task Force' (la task force dei sindaci del mondo per la ripresa post Covid-19) della rete C40 Cities.

Il network internazionale ha annunciato, infatti, il lancio di una task force per accelerare la ripresa economica in seguito alla crisi Covid-19. I sindaci di C40 stanno già condividendo conoscenze ed esperienze per superare l'attuale crisi sanitaria. Lo rende noto il Comune di Milano.

