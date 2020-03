Coronavirus, Sala: Per Milano momento molto difficile come Anni piombo

di lrs

Milano, 4 mar. (LaPresse) - "Io non è che mi atteggio. E' chiaro che Milano sta passando un momento molto difficile: per trovarne uno così dobbiamo guardare agli Anni di piombo. Però io personalmente, con la vicenda Expo, ho passato momenti più difficili nella mia vita. Non è che faccio il tranquillo di facciata. Sono stanco perché sto lavorando tanto ma, contando sulle risorse che ci sono, ci riprenderemo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un forum al 'Corriere della Sera', sull'emergenza coronavirus. "Ovviamente, non si può piacere a tutti ma c'è un elemento che non va perso: la genuinità. Io sono così", ha chiarito.

