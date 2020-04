Coronavirus, Sala (Lombardia): Troppi spostamenti, in media siamo al 40%

di mad

Milano, 10 apr. (LaPresse) - "Sappiamo che la mobilità rispetto alla settimana scorsa è aumentata. Ieri abbiamo confermato purtroppo un dato in salita rispetto alla scorsa settimana: abbiamo il 40% delle persone che si spostano. A Milano il dato è del 35%, ma va molto male a Lodi e Varese, con 67 e 68%. Aumentiamo i controlli, e io stesso oggi sono stato fermato a due posti di blocco: ben venga, i controlli devono essere serrati perché ribadiamo che l'isolamento sociale è l'unico modo per arginare la diffusione del virus". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, parlando degli spostamenti in regione.

