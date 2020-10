Coronavirus, Sala: Ci attende un lungo inverno di grande difficoltà

di lca

Milano, 30 ott. (LaPresse) - "Non sarà una cosa di settimane, ma ci attende un lungo inverno di grande difficoltà". Così il sindaco di Milano Beppe Sala in piazza della Scala a Milano dove è in corso la manifestazione dei sindacati e del mondo della cultura. "Tanti chiedono che si faccia il lockdown", ma "il Governo deve avere un ruolo importante in tutto ciò, non voglio scaricare nessuna responsabilità, ma il punto è che si può chiudere ma prima di chiudere bisogna dire a chi rimarrà chiuso come verrà aiutato", ha aggiunto.

