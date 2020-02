Coronavirus, Sala: Aperti servizi basici ma attenti a ridurre rischi

Milano, 22 feb. (LaPresse) - "Continueremo a tenere aperti tutti i servizi, compresi i nostri uffici. Ma se possiamo rinviare qualcosa, ad esempio un concorso in settimana con migliaia di persone, rimandiamo: non succede nulla. Sui servizi basici non cambia niente, ma poniamo un po' più di attenzione laddove si può ridurre un po' il rischio. Dopodichè si naviga a vista e domani mattina alle 10 ci rivediamo, rimanendo in contatto con le autorità nazionali". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, al termine del vertice in prefettura.

