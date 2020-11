Coronavirus, Sala ai milanesi: Restate in casa il più possibile

di mad

Milano, 6 nov. (LaPresse) - "Le decisioni del Governo vanno rispettate. Io invito i milanesi a stare in casa il più possibile in queste giornate difficili, perché il contributo che la nostra comunità, che una comunità può dare in questi momenti è quello di cercare di stare unita e di cercare di fare la sua parte affinché questa crisi pandemica, che, lo vedete, si sta trasformando in una crisi economica e sociale molto, molto profonda, sia il più possibile abbreviata. Questo e' il lavoro che noi dobbiamo fare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un video sui suoi profili social.

