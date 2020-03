Coronavirus, Sacco: Identificati primi 3 genomi completi virus isolato

di lcl

Milano, 4 mar. (LaPresse) - L'Università Statale di Milano e l'Ospedale Sacco hanno identificati i primi 3 genomi completi del virus isolato all'Ospedale Sacco.

L'analisi filogenetica ha dimostrato che risultano essere inclusi in un unico cluster di genomi isolati in altri Paesi europei (in particolare in Germania e Finlandia) e in paesi dell'America centrale e meridionale, oltre che all'isolato italiano recentemente pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità e ottenuto nell'area del Lodigiano. L'analisi conferma comunque l'origine cinese dell'infezione.

