Coronavirus, Rt superiore a 1 in sei regioni

di mrc

Torino, 17 lug. (LaPresse) - "Le stime Rt tendono a fluttuare in alcune Regioni in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione che vengono successivamente contenuti. Si osservano, pertanto, negli ultimi 14giorni stime superiori a 1 in sei Regioni dove si sono verificati recenti focolai". Lo si legge nel report settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore sanità (Iss).

