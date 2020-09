Coronavirus, Rt più alto in Trentino, Sardegna e Puglia

di lrs

Milano, 11 set. (LaPresse) - Sono la Provincia autonoma di Trento (1.58), la Sardegna (1.41) e la Puglia (1.21) le aree in Italia con l'indice Rt più alto segnalato nel report del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità nella settimana che va dal 31 agosto al 6 settembre. L'indice di contagio è sopra 1 anche in Liguria (1.13), Abruzzo (1.02), Friuli Venezia Giulia (1.02). Più contenuto l'Rt nelle regioni più colpite dalla pandemia: 0.87 in Lombardia, 0.86 in Veneto, 0.88 in Emilia-Romagna, 0.93 in Piemonte. Nel Lazio l'indice si assesta a 0.52. Il dato più basso a livello nazionale spetta al Molise con l'Rt a 0.27.

