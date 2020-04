Coronavirus, Rossi: Da lunedì Toscana distribuirà 1,5 mln di mascherine al giorno

di fbg/scp

Firenze, 17 apr. (LaPresse) - In Toscana "da lunedì distribuiremo gratuitamente 1,5 milioni di mascherine al giorno. Tutti i cittadini potranno ritirarle presso le 1150 farmacie e i 230 supermercati della grande distribuzione. Il personale delle farmacie e del Sistema sanitario regionale accompagnerà la distribuzione con adeguate informazioni. D'ora in avanti garantiremo mascherine per tutti. Per noi, è molto importante, oltre al quando ritornare alla normalità, anche il come e siamo certi che la protezione individuale sia una delle principali misure di prevenzione primaria". Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

