Coronavirus, risalgono i contagi: +282, totale 245.032

Torino, 22 lug. (LaPresse) - Tornano a salire i contagi per il coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 282, rispetto ai 129 di ieri, per un totale di 245.032.

