Coronavirus, rinviato carnevale a Castiglione d'Adda

di ect

Milano, 21 feb. (LaPresse) - E' stato rinviato il carnevale a Castiglione d'Adda, in provincia di Lodi, a causa del coronavirus. "Si informa che per motivi precauzionali sono cancellate le manifestazioni per il Carnevale in programma per domenica 23 febbraio 2020", si legge in una nota diffusa dal Comune.

