Coronavirus, rimandato Salone Libro di Torino

di mrc

Torino, 16 mar. (LaPresse) - "Il Salone del Libro di Torino ha valutato necessario e responsabile rimandare la manifestazione (originariamente in programma dal 14 al 18 maggio) a una data che comunicheremo prima possibile". Lo si legge in una nota degli organizzatori che specificano che la decisione è stata presa a seguito "della situazione di emergenza, nazionale e internazionale, nella quale ci troviamo, e in accordo con le istituzioni e i partner che collaborano in maniera essenziale alla sua organizzazione, oltre che con Lingotto Fiere".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata