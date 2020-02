Coronavirus, rientrato da Cina in Malattie infettive a Sanremo per test

di ect

Milano, 22 feb. (LaPresse) - Un uomo di circa 30 anni, residente a Diano Marina (Imperia), è stato trasferito questa mattina al reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Sanremo, per accertamenti dovuti alla presenza di uno stato febbrile e alcuni sintomi respiratori. E' quanto si apprende dal Sistema sanitaria di Regione Liguria Alisa. L'uomo è rientrato dalla Cina circa 18 giorni fa e questa mattina ha allertato il 112. È stato immediatamente attivato il protocollo d'intervento in forma preventiva, sebbene fossero trascorsi oltre 14 giorni. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami del caso. Il nucleo familiare dell'uomo, composto dalla moglie e due bambini, non presenta sintomi e si trova al momento al domicilio.

