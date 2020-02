Coronavirus, Ricciardi: Un solo focolaio, veneto deriva da lombardo

di egr

Roma, 27 feb. (LaPresse) - "Per quanto riguarda quelli che sembravano due focolai separati, abbiamo trovato la nota di congiunzione per cui quello del Veneto deriva da quello lombardo". Così Walter Ricciardi (Oms), nominato dal ministro della Salute Roberto Speranza consigliere per il coordinamento con le istituzioni sanitarie internazionali.

