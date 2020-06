Coronavirus, Ricciardi: Stiamo organizzando produzione vaccino in Italia

di scp

Torino, 10 giu. (LaPresse) - Sul vaccino contro il coronavirus "l'Europa è molto più avanti degli Stati Uniti, il vaccino che è più avanti è quello elaborato a Oxford, in collaborazione anche con un'azienda italianal e noi stiamo organizzandoci perchè in parte sostanziale venga prodotto in Italia. Ci stiamo organizzando per essere tra i Paesi leader". Così Walter Ricciardi, consigliere ministro della Salute e membro del Comitato esecutivo dell'Oms, ad Agorà su Rai3.

