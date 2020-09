Coronavirus, Ricciardi: Stadi? Non abbassare la guardia

di ect

Milano, 29 set. (LaPresse) - "Non possiamo abbassare la guardia". Così Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, a Sky Tg24 parla dell'apertura degli stadi. "Non è pensabile - spiega - riaprire gli stadi a migliaia di persone, non ci possiamo permettere di abbassare la guardia".

