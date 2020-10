Coronavirus, Ricciardi: Nuovo dpcm un passo avanti ma non sufficiente

di lca

Milano, 26 ott. (LaPresse) - Le misure previste nel nuovo dpcm "sono sicuramente un passo avanti ma non sufficiente per affrontare la circolazione del virus in questo momento. Purtroppo le misure vanno prese in maniera proporzionata alla circolazione del virus. In questo momento il virus in alcune aree del nostro Paese dilaga incontrollato. Quando abbiamo un Rt di 2,5 significa che la trasmissione del virus è esponenziale e quindi c'è bisogno di misure più aggressive su tutti i versanti". Così Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Oms e consulente del ministro della Salute, al tg La7.

