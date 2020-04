Coronavirus, Ricciardi: Non saggio fare riaperture in Lombardia

di scp

Torino, 17 apr. (LaPresse) - "Tra i paesi europei la Lombardia è la regione che in questo momento ha maggiori problemi. Non l'Italia, ma la Lombardia. Mi sembra non saggio fare delle aperture a prescindere dalle valutazioni oggettive". Così Walter Ricciardi, rappresentante italiano dell'Oms e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza a ilcaffeonline.

